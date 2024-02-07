Стало известно, какое вещество в еде помогает бороться с раком Малышева назвала продукты с флавоноидами, полезными для снижения риска рака

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Употребление продуктов с флавоноидами способствует снижению риска развития рака, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эти биологически активные вещества содержатся в голубике, малине, а также в петрушке. При этом в день достаточно употреблять лишь 200 граммов ягод или 70 граммов петрушки для поддержания здоровья.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что флавоноиды обладают множеством различных свойств. В частности, они являются антиоксидантами и помогают организму бороться с негативным влиянием свободных радикалов. Благодаря этому свойству флавоноиды относятся к числу веществ, способствующих снижению риска развития онкологических заболеваний. Кроме того, они полезны для иммунитета. Это обусловлено тем, что флавоноиды «обучают» иммунитет и помогают выводить токсины из организма.

Флавоноиды занимаются иммунитетом кишечника, а иммунитет кишечника составляет 50% от общей части нашей иммунной борьбы, — рассказала Малышева.

Продукты с холином также имеют важное значение для здоровья, отметила Елена Малышева. По ее словам, это вещество участвует в синтезе ацетилхолина, передающего нервные импульсы в центральную нервную систему. Холин входит в состав яичного желтка, красной икры и говяжьих почек.