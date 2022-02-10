Стало известно, как удалось снизить транспортную загруженность Подмосковья

Московский регион поднялся в рейтинге нидерландской компании TomTom по транспортной загруженности городов мира за 2021 год, сообщает «Радио 1». Этому поспособствовало развитие общественного транспорта, Московских центральных диаметров и строительство метро, рассказал член Общественного совета при Министерстве транспорта Подмосковья Андрей Мухортиков.

Из самых крупных мероприятий, которые предпринимают власти Москвы и области, — это развитие общественного транспорта, строительство линий метро и развитие МЦД — удобных и недорогих скоростных электричек, которые стимулируют людей пользоваться не личным транспортом, а общественным. <...> В Подмосковье это стартовавшая в прошлом году программа «Долой глупые пробки», в рамках которой по предложениям граждан и экспертов был ликвидирован ряд «бутылочных горлышек». И, соответственно, дорожная сеть стала загружена более равномерно, — сказал Мухортиков.

Он добавил, что эффективно также сужение полос и выделение отдельных рядов для правых и левых поворотов, а кроме того, открытие новых трасс. Под этим эксперт имел в виду ЦКАД в Подмосковье и Северо-Восточную хорду в Москве.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликcутов заявил, что избавить Москву от затруднённого транспортного движения поможет создание рабочих мест в районах между Cадовым кольцом и МКAД. По его словам, в центре города сосредоточено 30% рабочих мест при 7% жилья. В Москве увеличивается количество тeх, кто переходит с личного транспорта на общественный, тaк как последний предполагает экономию времени.