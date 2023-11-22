Стало известно, как киллер Саша Солдат решил скрываться от подельников SHOT: убивший 22 человека киллер Саша Солдат изменил внешность и сменит имя

Фото: wikipedia.org

Александр Пустовалов

Освободившийся после 24 лет заключения киллер Александр Пустовалов, известный по кличке Саша Солдат, решил скрываться от своих бывших подельников, опасаясь расправы, для чего поменял внешность и в будущем рассчитывает изменить имя, передает Telegram-канала SHOT. Киллер вышел из колонии в Твери, после чего практически сразу исчез в неизвестном направлении.

При этом название города, куда он переехал, было скрыто даже от сотрудников тюрьмы. По данным канала SHOT, Пустовалов отправился к семье — жене и ребенку, который родился у супругов, пока мужчина отбывал срок. Зачат ребенок был во время одного из длительных свиданий.

Мать киллера отказалась раскрывать журналистам дальнейшие планы сына. Также она призвала СМИ не лезть в его новую жизнь, которая «никого не волнует».

Криминалист Михаил Игнатов предполагал, что семьи убитых не станут мстить Александру Пустовалову. Эксперт отметил, что желавшие поквитаться с освободившимся 18 ноября Пустоваловым «либо в могиле, либо получили пожизненное». Собеседник добавил, что родственники жертв Солдата «живут размеренной жизнью».

За киллером Пустоваловым числятся 22 заказных убийства. После освобождения он обязан некоторое время отмечаться в отделении полиции, а также ему запрещено покидать место проживания с 22:00 часов вечера до 06:00 утра.