Криминалист рассказал, отомстят ли киллеру Саше Солдату семьи убитых Криминалист Игнатов: семьи жертв не станут мстить киллеру Саше Солдату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьи убитых не станут мстить Александру Пустовалову, более известному как киллер Саша Солдат, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Эксперт отметил, что желавшие поквитаться с освободившимся 18 ноября Пустоваловым «либо в могиле, либо получили пожизненное». Собеседник добавил, что родственники жертв Солдата «живут размеренной жизнью».

Трудно сказать, будут ли семьи убитых мстить спустя 25-26 лет. Вряд ли. Там и родственников, может быть, нет наполовину. Если есть, то племянники, братья, сестры, они живут размеренной жизнью, криминальные разборки им не нужны. Почти все его жертвы имели отношение к преступному миру, за редким исключением. Кто хотел поквитаться — либо в могиле, либо на пожизненном, — отметил Игнатов.

Киллер Александр Пустовалов освободился из колонии строгого режима в Монино. За ним числятся 22 заказных убийства, за которые суд приговорил его к лишению свободы на 24 года. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе и в исправительной колонии Тверской области. Там он изначально работал сборщиком ритуальных изделий, а после перешел на производство солений.

После армии мужчина мечтал пойти на службу в ОМОН, но попал в Ореховскую ОПГ. На суде он признавался, что главари банды поручали ему самую грязную работу. Своих жертв Пустовалов часто расчленял. Самым громким в его истории стало убийство коллеги Александра Солоника и его спутницы, финалистки конкурса «Мисс Россия — 1996».

Киллер дважды просил об условно-досрочном освобождении в связи с заболеванием, но оба раза ему было отказано. Следующие три года он будет находиться под контролем силовиков — дважды в месяц отмечаться в полиции. Также ему запретили выезжать за пределы города проживания и выходить на улицу ночью.

В октябре стало известно о задержании скрывавшихся более 20 лет членов организованной преступной группировки «Северские», на счету которой около 30 расправ над людьми. Во время ареста у банды обнаружили около 46 пистолетов и автоматов, шесть тысяч боеприпасов к ним, осколочные гранаты и пять реактивных противотанковых гранат РПГ-18. Задержанных поместили в СИЗО, им предъявлены обвинения в 10 убийствах, пяти покушениях и прочих преступлениях.