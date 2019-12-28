https://static.news.ru/photo/e73b8488-2b18-11ea-89e1-fa163e074e61_660.jpg Денис Евстигнеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние скончавшейся Галины Волчек оценили в десятки миллионов рублей. Только за прошлый год худрук «Современника» заработала около 16 млн рублей.

По данным «Комсомольской правды», всё её состояние достанется единственному сыну от брака с актёром Евгением Евстигнеевым — Денису.

Журналисты насчитали у Волчек имущества на сумму порядка 50 млн рублей. Сюда входит её загородный дом в Одинцовском районе, квартира в Москве, престижный автомобиль представительского класса Lexus LS500.

Артистка умерла 26 декабря в московской больнице на 87-м году жизни. 24 декабря Волчек госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние, однако позже ей снова стало хуже.

Как писал NEWS.ru, новым художественным руководителем театра «Современник» был назначен российский режиссёр Виктор Рыжаков, который с 2012 года возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.