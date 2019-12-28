Состояние скончавшейся Галины Волчек оценили в десятки миллионов рублей. Только за прошлый год худрук «Современника» заработала около 16 млн рублей.
По данным «Комсомольской правды», всё её состояние
Журналисты насчитали у Волчек имущества на сумму порядка 50 млн рублей. Сюда входит её загородный дом в Одинцовском районе, квартира в Москве, престижный автомобиль представительского класса Lexus LS500.
Артистка умерла 26 декабря в московской больнице на 87-м году жизни. 24 декабря Волчек госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние, однако позже ей снова стало хуже.
Как писал NEWS.ru, новым художественным руководителем театра «Современник» был назначен российский режиссёр Виктор Рыжаков, который с 2012 года возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.
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