https://static.news.ru/photo/5c2ab74a-873c-11e9-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Самые здоровые россияне проживают в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава за 2018 год.

Кроме того, очень редко обращаются к врачам жители Курской области.

При этом чаще других на здоровье жалуются в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии.

Как отмечает РИА Новости , новые заболевания чаще всего регистрировались в 2018 году в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Как писал News.ru, специалисты Росстата выяснили, что число состоящих под диспансерным наблюдением в связи со злокачественными новообразованиями детей в России в 2018 году составило 26 955 человек. Этот показатель стал историческим максимумом с 2008 года.