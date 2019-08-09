Самые здоровые россияне проживают в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава за 2018 год.
Кроме того, очень редко обращаются к врачам жители Курской области.
При этом чаще других на здоровье жалуются в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и в Карелии.
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Как писал News.ru, специалисты Росстата выяснили, что число состоящих под диспансерным наблюдением в связи со злокачественными новообразованиями детей в России в 2018 году составило 26 955 человек. Этот показатель стал историческим максимумом с 2008 года.