https://static.news.ru/photo/08b72c5c-b9f9-11e9-80fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: s76/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Росстата выяснили, что число состоящих под диспансерным наблюдением в связи со злокачественными новообразованиями детей в России в 2018 году составило 26 955 человек. Этот показатель стал историческим максимумом с 2008 года.

Речь идёт обо всех детях в возрасте от 0 до 17 лет, состоящих под диспансерным наблюдением. По данным ведомства, число детей со злокачественными образованиями в возрасте 0–14 лет составило 21 248 человек, а количество подростков в возрасте от 15 до 17 лет с подобными заболеваниями увеличилось до 5707 человек, передаёт RNS .

Как писал News.ru, МИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России провёл исследование и выяснил, что российские женщины, заболевшие раком, живут в среднем на 18 лет меньше, а мужчины — на 15, что обошлось государству в $8,1 млрд за 2011–2015 годы.