ОНК: Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО

После вступления приговора в силу, Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний Центрального федерального округа. Об этом сообщил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
По словам Зуева, оппозиционер будет отбывать наказание в одной из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. По закону осуждённый должен быть направлен в исправительное учреждение по месту проживания, однако в Москве таких колоний нет.
Поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ, — цитирует правозащитника Интерфакс.
Также Зуев не исключил, что Навальный сможет отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в столице, однако счёл данный вариант маловероятным.
Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Об этом писал NEWS.ru.
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