Названо число россиян, поддерживающих СВО ВЦИОМ: военную операцию на Украине поддерживают 70% россиян

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий российского подразделения специального назначения проверяет дом в Харьковской области

Общественная поддержка военной операции на Украине стабильно высока и составляет 70–73% начиная с марта, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В августе решение провести операцию скорее поддержали 70% опрошенных россиян, скорее не поддержали — 18%, еще 12% затруднились с ответом.

В ответ на вопрос о целях спецоперации 39% россиян заявили, что главная — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. 20% сочли, что цель СВО заключается в защите населения ДНР и ЛНР, 17% — в изменении политического курса Украины и очищении ее от нацистов. Еще 7% полагают, что спецоперация призвана «оккупировать Украину и присоединить ее к России».

Что касается массовых протестов «против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод», в их вероятность верят 12% респондентов. 82% считают такие акции в своем городе маловероятными.

Инициативные всероссийские ежедневные опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводились с марта по август 2022 года. В каждом из опросов приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что отношение граждан России к специальной военной операции (СВО) на Украине устоялось уже в марте и с тех пор кардинально не менялось. По его словам, многие из тех, кто был против спецоперации или затруднялись ответить, со временем перешли на позицию поддержки, а для серьезных изменений в данной статистике явно нужно «какое-то событие», которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.