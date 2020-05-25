Стали известны самые популярные оздоровительные курорты России

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Россияне чаще всего выбирают для лечебно-оздоровительного отдыха санатории Краснодарского края и Крыма. Такие данные приводит сервис бронирования «Санатории-России.рф».

Лидерами по опросу среди туристов на ближайший месяц стали Сочи, Анапа, Геленджик, а также города Ставропольского края. В их числе — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Популярны также и некоторые крымские санатории. Интерес у сограждан вызывают и оздоровительные программы курортов Алтая и Башкирии.

По стоимости услуг рейтинг возглавили санатории Калининградской области. Там можно отдохнуть за 3,8 тысячи рублей за сутки.

А вот стоимость размещения в Сочи составит в среднем 2,8 тысячи рублей. Отдых в Челябинской области обойдётся в две тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что создание курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус станут главными трендами при восстановлении туристической отрасли в России.