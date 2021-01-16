Стала известна возможная причина смерти Николая Антошкина

https://static.news.ru/photo/c7fc8428-58b2-11eb-8115-fa163e074e61_660.jpg Николай Антошкин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Герой СССР, депутат Госдумы Николай Антошкин был болен коронавирусом, заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Николай Тимофеевич болел COVID-19. Но говорить о причинах смерти могут только врачи. Я соболезную его родным и близким, — отметил Неверов, слова которого приводит ТАСС.

Антошкин скончался 17 января в больнице в возрасте 79 лет. Место и время похорон будут объявлены 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В качестве командующего Среднеазиатским военным округом обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей. В 1989–1993 годах Николай Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а после этого был командующим фронтовой авиацией.

Ранее бывший член ЦИК России, экс-депутат Госдумы и экс-сенатор Василий Лихачёв умер в возрасте 67 лет, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, политик скончался после продолжительной болезни. Лихачёв родился в 1952 году в Нижнем Новгороде. За свою жизнь он успел поработать на важных государственных и дипломатических постах. Он занимал должность вице-президента Татарской ССР, председателя Госсовета Татарстана, члена Совфеда и депутата Госдумы и замминистра юстиции РФ. В 1998–2003 годах был постпредом страны при Европейских сообществах в Брюсселе. С 2016 по 2018 год являлся членом ЦИК, где отвечал в том числе за вопросы международного сотрудничества, писал NEWS.ru.