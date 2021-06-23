«Спутник», «Ковивак» или «ЭпиВакКорона»: какую вакцину выбрать

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове на днях заявила, что при прохождении полного курса вакцинации все существующие препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма «дельта». В России официально зарегистрированы и используются четыре вакцины против COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак». В связи с ростом заболеваемости и призывами властей активнее делать прививки для выработки коллективного иммунитета NEWS.ru решил рассказать, чем отличаются отечественные препараты, каков их состав и другие особенности.

«Спутник V»

Двухкомпонентная вакцина «Гам Ковид Вак» или «Спутник V» на основе аденовирусного вектора была разработана ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи» и зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа 2020 года. Российские власти отмечали, что это первый в мире препарат такого рода. В научном сообществе, однако, выражали опасения, поскольку прививка получила новый статус, пройдя лишь два из трёх этапов испытаний. Также в СМИ обращали внимание на 144 побочных эффекта и отсутствие открытых данных о препарате. Лишь в феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, подтверждающих её эффективность и безопасность. Это произошло уже после того, как в стране началась массовая вакцинация.

Эффективность «Спутника V» составляет 91,4%, а против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом — 100%, уверяют создатели.

В состав препарата входят неспособные к размножению рекомбинантные аденовирусные частицы, содержащие ген белка S-вируса SARS-CoV-2. После первого укола вектор с геном проникает в клетку, и организм начинает синтезировать S-белок, а в ответ начинается выработка иммунитета. После второй вакцинации, которая производится через 21 день, в организм вводится другой, ещё незнакомый ему аденовирусный вектор, который подстёгивает иммунный ответ, и ещё через 21 день у человека появляется иммунитет к коронавирусу.

Как долго «Спутник V» спасает от инфекции, доподлинно неизвестно. В апреле глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выражал надежду, что препарат может дать пожизненный иммунитет от SARS-CoV-2, однако уже в июне его подчинённый из Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин признался, что привитые «Спутником V» гарантированно защищены от коронавируса на протяжении полугода. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь добавил, что повторную прививку от COVID-19 в период подъёма заболеваемости нужно делать раз в шесть месяцев, при более спокойной ситуации — раз в год, не уточнив, однако, какой препарат имеется в виду.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту лекарства, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст младше 18 лет.

Побочные действия: повышение температуры тела, боль, отёк или зуд в месте вакцинации, недомогание, снижение аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, насморк. Риск побочных эффектов составляет 0,27%.

Возможные осложнения: анафилактический шок (не зарегистрировано), тяжёлые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов.

«Спутник Лайт»

Это первый компонент «Спутника V», не требующий введения второй дозы. Препарат зарегистрировали 6 мая. Как писал NEWS.ru, эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4%, иммунитет появляется в течение трёх недель и должен сохраняться на протяжении трёх-четырёх месяцев. Данная вакцина, по словам профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, подходит «молодым, здоровым людям, которые перенесли коронавирус в лёгкой форме». Не стоит прививаться ей пожилым, а также людям любого возраста, которые ни разу не болели COVID-19 — им лучше уколоться двухкомпонентной вакциной.

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург признался, что данная прививка пригодна для ревакцинации, которая поднимет титр антител до защиты от всех штаммов коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать проект распоряжения о поставке этой вакцины в российские регионы в количестве не менее 4 млн доз.

sputnik-lite.com

«ЭпиВакКорона»

Двухкомпонентная вакцина «Эпиваккорона» создана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора» и зарегистрирована 13 октября 2020 года. Примечательно, что одним из разработчиков препарата стала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Третья фаза клинических испытаний началась уже после регистрации, об их начале в базе данных вакцин от COVID-19, опубликованной ВОЗ, информация появилась в марте 2021 года. Вакцинация вводится дважды с интервалом в 21 день, через такой же срок должен образоваться иммунитет.

В отличие от «Спутника», эта вакцина не имеет биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), благодаря которым иммунная система распознаёт и нейтрализует SARS-CoV-2. Создатели утверждают , что эффективность этого препарата оставляет 100%, однако это спорная информация. Так, на днях глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что окончательные показатели эффективности «ЭпиВакКороны» станут известны после подведения итогов пострегистрационных исследований препарата, которые запланированы на конец июля.

В интервью NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что препарат не вызывает образование антител, которые способны нейтрализовать вирус. Ринат Максютов до этого говорил, что через девять месяцев после введения препарата, около половины привитых теряют иммунитет к SARS-CoV-2. В СМИ утверждалось , что в прививочных кабинетах начали заменять «Спутник V» «ЭпиВакКороной» якобы без предупреждения пациентов.

Ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Александр Чепурнов пояснял , что проблемы с пептидными вакцинами связаны с тем, что они не способны вызвать достаточно сильный и устойчивый иммунный ответ. По его словам, чтобы распознать «чужака», иммунная система должна иметь перед собой достаточно крупный белок, а пептиды — «мелкие».

Противопоказания: аллергические заболевания, осложнения после предыдущего введения вакцины, острые формы инфекционных, неинфекционных и хронических заболеваний (в этом случае прививку можно сделать только через месяц после полного выздоровления или ремиссии), опухоли, новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания, возраст младше 18 лет.

Побочные эффекты: повышенная температура до 38,5 градуса, боль в месте укола.

Возможные осложнения: не указаны.

nso.ru

«КовиВак»

Вакцина «КовиВак», разработанная в ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, была зарегистрирована 20 февраля. Как в случае со «Спутником» и «ЭпиВакКороной», препарат получил государственное одобрение, пройдя лишь две фазы испытаний. Третья стадия исследований началась только 2 июня. Результаты испытаний пока не обнародованы ни в одном рецензируемом научном издании.

Вакцинация предусматривает двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом 14 дней. При этом, пациентам старше 60 лет из-за сниженного иммунного ответа, вероятно, требуется три компонента — об этом заявлял глава центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. По словам разработчиков, иммунитет образуется уже после введения первой дозы, а вторая (и третья) укрепляет и усиливает эффект.

«КовиВак» произведён по традиционной методике — это цельновирионная вакцина, в основе которой используется коронавирус SARS-CoV-2, лишённый инфекционных свойств, но сохраняющий способность вызывать иммунную реакцию (с помощью такого же метода были созданы прививки, благодаря которым в СССР победили чуму, холеру и чёрную оспу). Эта прививка создаёт иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты. Эффективность «Ковивака» составляет , по словам разработчиков, более 90%. По словам Айдара Ишмухаметова, этот показатель появляется через 21 день после повторного введения, а за неделю до этого достигает 70%. В другом интервью он отмечал, что по предварительным итогам клинических исследований второй фазы, антитела сформировались примерно у 80% добровольцев. Их высокий уровень должен оставаться на протяжении не менее шести месяцев.

По состоянию на 22 июня в Москве временно прекращена запись на вакцинацию «КовиВаком» из-за того, что у медиков закончился препарат. Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко объяснил это тем, что мощности не позволяют создать эту вакцину в достаточном количестве. В начале июня сообщалось, что объёмы производства «КовиВака» планируется увеличить в четыре — шесть раз.

Как утверждают специалисты, производство вакцин такого типа довольно сложное и требует больших финансовых затрат, поэтому в гражданский оборот «КовиВака» выпущено меньше, чем «Спутника» и «ЭпиВакКороны». При этом разработчики считают эту вакцину наиболее подходящей для людей с ослабленным иммунитетом, а также для тех, кто ранее переболел COVID-19. Создатели «КовиВака» обещали проверить препарат на людях старше 60 лет, онкобольных, а также на пациентах с аутоиммунными заболеваниями.

Противопоказания: сильно выраженные побочные эффекты на любые другие прививки (температура выше 40 градусов, отёк или покраснение в месте введения инъекции, судороги, шоковое состояние), аллергические реакции, острые инфекционные или неинфекционные болезни, период вынашивания плода и лактация, возраст младше 18 лет.

Побочные эффекты: боль в месте инъекции, уплотнения после прививки, головная боль и проходящая гипертермия, аллергическая реакция, увеличение лимфатических узлов, обострение хронических заболеваний.

Возможные осложнения: не указаны.