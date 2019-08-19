https://static.news.ru/photo/122f0294-c27a-11e9-b32f-fa163e074e61_660.jpg Антон Шипулин Фото: firo Sportphoto/Christopher Neu/Global Look Press

Свердловский областной суд рассмотрит иск от партии «Справедливая Россия», в котором говорится, что биатлонист Антон Шипулин, претендующий от «Единой России» на мандат депутата Госдумы, не задекларировал ценные бумаги на сумму в 14 млн рублей, из-за чего его кандидатуру необходимо снять с выборов. Дата заседания по делу пока не назначена.

Кроме того, спортсмен не указал, что владеет ценными бумагами «Коммерцбанк АГ», облигациями в Сбербанке, а также вкладом в банке «Открытие». При этом в избиркоме отметили, что не будут исключать кандидатов из-за ошибок в декларациях, передаёт « Коммерсант ».

Ранее Шипулин заявил, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) заставляет спортсменов подписывать контракты с организацией под угрозой исключения из сборной, писал News.ru.