Сплошные аномалии: какая погода ждет россиян с 30 октября по 5 ноября Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в разных регионах России с 30 октября по 5 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какая погода ждет россиян с 30 октября по 5 ноября. По его словам, в Москву придет настоящее «африканское тепло»: воздух к середине недели прогреется до 11 градусов выше ноля. Аномально тепло будет и на юге Сибири и Дальнего Востока. А на севере Урала, наоборот, ожидается сильное похолодание: температура в этом регионе будет держаться ниже климатической нормы на шесть — девять градусов. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве и Центральной России

На следующей неделе в Москву придет серьезное потепление, сообщил Роман Вильфанд. По его словам, теплый воздух придет в столицу «по восточной периферии гребня высокого давления», который будет располагаться к западу от Москвы. Уже в понедельник 30 октября в дневные часы ожидается от пяти до семи градусов выше ноля, отметил метеоролог. А в последующие дни, по его словам, температура воздуха повысится еще больше. Роман Вильфанд добавил, что самым теплым днем следующей недели в центре России станет среда.

«В Москву придет „африканское тепло“. Это не метафора, не эвфемизм. Этот термин действительно отражает реалии. Воздух будет перемещаться в центре Европейской России с севера африканского континента. И днем, и ночью температура воздуха будет держаться около 10 градусов выше ноля, а в Московской области прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла», — рассказал Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что на следующей неделе температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму на пять-шесть градусов. Такая погода характерна скорее для начала октября, уточнил Роман Вильфанд.

«Такие кульбиты совершает погода. Но это характерно для периода предзимья. И в целом это соответствует представлениям синоптиков о том, что весь зимний сезон будет очень неоднородным по погодным процессам», — уточнил метеоролог.

Он отметил, что в понедельник и во вторник в Москве ожидается дождь, который точно смоет все следы снежного покрова, который образуется за выходные.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпадет ли снег в Санкт-Петербург

В Северной столице Роман Вильфанд спрогнозировал прохладную погоду: температура воздуха там будет ниже климатической нормы примерно на три градуса. Днем в Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается от −2 до +3 градусов, а по ночам термометры будут показывать минусовые значения — от −1 до −6 градусов.

«В Питере в предзимье трудно ожидать хорошей симпатичной погоды. „Африканское“ тепло сюда не дотянет. Когда температура держится около ноля градусов, то чуть выше, то чуть ниже, логично, что в Питере на следующей неделе будут осадки: это и дождь, и снег, и мокрый снег», — спрогнозировал Роман Вильфанд.

Он отметил, что такая погода больше характерна для середины ноября.

Закончился ли бархатный сезон на Черноморском побережье

На юге России на следующей неделе будет очень тепло, говорит Роман Вильфанд. По его прогнозам, в отдельных районах Краснодарского края днем температура будет достигать 28 градусов.

«Это действительно очень тепло для конца октября — начала ноября. Такая погода там точно будет до пятницы включительно», — уточнил метеоролог.

Он добавил, что тепло будет во многих городах на Черноморском побережье. Там дневная температура будет держаться в диапазоне от 22 до 25 градусов. По словам Романа Вильфанда, ночи на юге России тоже будут теплые — около 15 градусов выше ноля. В целом температура превышает климатическую норму на пять-шесть градусов. Существенных осадков не ожидается, отметил он.

«А температура воды в Черном море около 19 градусов. Еще купаться можно. Но все-таки понятие курортного сезона связано с тем, что температура воды должна быть выше 20 градусов. Потому что должно быть комфортно. В этом году и так очень долго длился бархатный сезон. В общем, детям, наверное, купаться нецелесообразно, а взрослые могут запрыгнуть в последний вагон, если захотят», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Осенняя Феодосия

В какие регионы придет аномальное тепло

По словам Романа Вильфанда, очень теплая погода на следующей неделе ожидается на юге Сибири и Дальнего Востока. В Алтайском крае, Хакассии, Забайкалье, Амурской области температура будет выше климатической нормы на три — пять градусов.

«Днем ожидается 10–12 градусов выше ноля. А на юге Иркутской области и Хабаровского края даже до 17 градусов. Ночи не очень теплые — 3–4 градуса тепла. Это довольно редкий случай», — уточнил Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что Сибирь и Дальний Восток уже на 90% покрыты снегом. Исключение составляют только южные регионы федеральных округов. Это, по словам метеоролога, объясняется тем, что антициклон на севере Китая забрасывает на эти территории России теплый воздух из Средней Азии, со Среднего и Ближнего Востока.

Аномально тепло на следующей неделе будет и в Якутии, добавил Роман Вильфанд. По его прогнозу, там ожидается около −15 градусов ночью и от −5 до −8 градусов днем.

«Это очень тепло. Такой температурный фон на 8–10 градусов выше многолетних значений. Дело в том, что в это время в Якутии должны трещать 25-градусные морозы. А тут такая теплынь», — говорит метеоролог.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Виды Хабаровска

В каких регионах ожидается сильное похолодание

На следующей неделе несколько российских регионов накроют аномальные холода, сообщил Роман Вильфанд. Они придут в Мурманскую область, Республику Коми, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, на север Красноярского края.

«Там ожидается опасная погодная ситуация, когда температура существенно ниже нормы в зимний сезон. В Мурманской области минимальные температуры ожидаются около −13 градусов, а в Коми — до −18 градусов. Это на шесть – девять градусов ниже нормы», — рассказал Роман Вильфанд.

На севере Урала тоже ожидаются аномалии, сообщил метеоролог: в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается до −20 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе — от −17 до −19 градусов ночью. По словам Романа Вильфанда, в дневные часы в этих регионах будет теплее — от −7 до −10 градусов.

«Холодная погода будет и в Эвенкийском муниципальном районе на севере Красноярского края. Там ожидается температура на семь-восемь градусов ниже нормы. Днем столбики термометров будут показывать до −27 градусов», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Мария Плотникова/РИА Новости

Где в России погода будет соответствовать норме

По словам Романа Вильфанда, температурный фон будет держаться близко к климатической норме на Урале: в начале недели он будет на один-два градуса ниже нормы, а к концу — на один-два градуса выше. В понедельник в южных регионах Урала ожидается от трех до восьми градусов мороза ночью и около четырех градусов ниже ноля днем, спрогнозировал метеоролог. А к четвергу, по его словам, потеплеет: днем будет от 0 до +5 градусов.

«Но при этом там будут дождь и снег. Вообще потепление поздней осенью и зимой никогда радости не приносит. Оно всегда связано с осадками. Лучше, когда температура отрицательная, идет нормальный снег. Это радует душу. А не тепло и слякоть», — заключил Роман Вильфанд.

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