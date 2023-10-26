Электроодеяла, грелки для рук: как спастись от холода и не загореться

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С наступлением осени спрос на современные устройства, которые помогают не замерзнуть дома, в пути или на даче, резко растет. Среди них можно выделить несколько гаджетов, представленных в торговых сетях и на маркет-плейсах. NEWS.ru составил список наиболее популярных устройств — электронных и не только — и узнал, насколько они безопасны.

Какую грелку купить

Один из наиболее старых гаджетов — каталитические грелки, которые появились еще в начале XX века. Они выделяют тепло при беспламенном окислении паров бензина. По мнению специалистов, использование таких грелок в закрытых помещениях опасно для здоровья, поскольку продукты окисления горючей смеси токсичны.

Есть также электрические грелки для рук, которые нагреваются от аккумулятора, но они могут быстро разряжаться. Их также можно использовать как портативное зарядное устройство для техники, фонарик или массажер.

Существуют также солевые грелки, наполненные специальным раствором. Когда аппликатор надламывается, внутри прибора начинается химическая реакция, в результате которой он нагревается.

Помимо карманных, в продаже можно найти грелки-коврики для компьютерной мыши. В них стоят термопластины, которые нагреваются от USB-кабеля. Это позволяет рукам пользователя ПК или ноутбука не замерзать.

В интернет-магазинах часто продаются стельки или даже носки с подогревом. Некоторые из них необходимо заряжать с помощью USB-шнура, другие работают от аккумуляторов или батарей.

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Как согреться в спальне

Можно найти три вида гаджетов, которые используются в спальне. Например, в Канаде и США продаются одеяла с подогревом. В Великобритании производят термочехлы для матрасов. Их можно использовать, чтобы согреть кровать перед сном или в течение ночи. В некоторых моделях есть функции изменения температуры и времени работы такого чехла.

Есть одеяла, которые заряжаются от электросети 220 вольт в РФ или 110 вольт — в других странах. У более современных моделей тонкие провода из углеродного волокна, и они работают под напряжением от 12 до 24 вольт.

Также в продаже можно найти напольные ковры с электрическим подогревом, на которых могут играть дети, спать домашние животные или сушиться обувь, либо настенные аналоги для прогрева помещения. Они работают от розеток, элементов питания или USB-разъемов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как использовать электроодеяла и не допустить пожара

NEWS.ru изучил рекомендации по безопасному обращению с подобными устройствами. Электроодеялами и простынями надо пользоваться с осторожностью. Особенно если речь идет о вещах, которые заряжают от электросети. Такой тип одеял, в отличие от низковольтных, более опасен при использовании, тем более человек после включения устройства спит.

Стоит внимательно использовать постельные принадлежности с длительным сроком эксплуатации. Пожилые люди и инвалиды могут получить ожоги, если проведут много времени под электроодеялом.

Чтобы избежать негативных последствий, обычно рекомендуется выбирать вещи с температурными ограничителями, которые защитят ткань от перегрева. К тому же категорически не следует подключать к сети влажные и неисправные гаджеты, протыкать их металлическими предметами, сильно сгибать и использовать в местах с повышенным уровнем влажности. Для хранения и перевозки подобных изделий нужны сумки-чехлы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что о пожарах от электрооборудования говорят в МЧС

По данным МЧС, доля числа пожаров в РФ, произошедших от электроборудования, «остается стабильно высокой и составляет более 34%». Наибольшее число таких инцидентов ежегодно происходит в квартирах и домах, где живут люди. Их доля составляет около 74% от общего количества пожаров по электротехническим причинам.

«Почти 40% пожаров происходят от электрооборудования, на втором месте — неосторожное обращение с огнем, это 30%, и печное оборудование — 18% пожаров», — заявил в этом году на пресс-конференции замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

Больше всего людей (94,8%) погибают именно при таких обстоятельствах. Причинами пожаров чаще всего являются короткое замыкание, нарушение теплового режима работы электроприбора, непосредственное соприкосновение нагретых поверхностей электроприборов с горючими материалами или жидкостями, воздействие теплового излучения прибора на них и многие другие.

В МЧС регулярно напоминают, что крайне опасно для жизни «эксплуатировать ветхую электропроводку, неисправные электророзетки, штепсельные вилки и выключатели».

Вредны ли локальные обогреватели для здоровья

Как рассказал NEWS.ru врач Лев Авербах, локальные обогреватели никак не повредят людям. Их не стоит использовать лишь тем, у кого абсцесс, парапроктит (воспаление тканей около прямой кишки из-за проникновения в них инфекции. — NEWS.ru) или похожие заболевания. В этих случаях нагревать места пораженных участков нельзя, добавил медик.

«При воспалительных процессах такие обогреватели использовать не рекомендуется. Локальные обогреватели для рук или ног — это мелочи, и я не думаю, что их надо использовать регулярно. Но главное, если мы говорим о безопасности — это должны быть обогреватели хорошего качества и понятного производителя, который гарантирует, что его продукция, например, не ударит током. В этом смысле предпочтительнее нагреватели, которые работают от USB-зарядки», — подчеркнул Авербах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также он заявил, что оборудование должно быть качественным, со сроком гарантии или сертификатом от производителя. Желательно не приобретать обогревательные приборы у случайных и непроверенных продавцов, на рынках или в точках, у которых нет лицензии на ведение торговли.

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