Семья в Подмосковье сгорела, пытаясь согреться В Рошале при пожаре погибли отец с двухлетней дочерью

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В подмосковном городе Рошале отец и двухлетняя дочь погибли, задохнувшись при пожаре в собственной квартире, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной версии, возгорание произошло из-за удлинителя, который не выдержал мощности инфракрасного обогревателя.

По данным канала, трагедия произошла вечером, когда девочка спала, ее отец к тому моменту тоже уснул с температурой, а мать пошла гулять с котом. В комнатах у обоих работали инфракрасные обогреватели. Когда женщина вернулась, квартира уже была объята пламенем и заполнена дымом.

Прибывшие на место спасатели все потушили, но 47-летнего мужчину и его дочь было уже не спасти. Обгоревшую часть обогревателя, оплавленный удлинитель и часть розетки забрали на экспертизу.

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