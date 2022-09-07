Россиянам объяснили, как безопасно пользоваться обогревателем Пожарно-технический эксперт Назаров: покупать можно только сертифицированные обогреватели

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Покупая электрический обогреватель в магазине, нужно убедиться в том, что он сертифицирован, так как от этого зависит безопасность его использования, отметил независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. Кроме того, чтобы не спровоцировать возгорание, нельзя класть на такой прибор легковоспламеняющиеся вещи, а также оставлять его включенным без присмотра на долгое время, сообщил он в разговоре с «Радио 1».

Если вы пользуетесь электрическими обогревателями, то они должны быть куплены в магазине и сертифицированы. В них должны быть установлены температурные ограничители. Обогреватель создаёт сверхтемпературы, которые могут привести к самовозгоранию каких-либо вещей, поэтому нельзя класть на него легковоспламеняющиеся материалы, — пояснил специалист.

Назаров добавил, что в старых домах обычно ветхая электропроводка, поэтому включение нескольких обогревателей создаст перегрузку сети, что может привести к пожару. В современных домах такая проблема не возникает, потому что на перегрузку реагируют автоматы защиты, заверил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Европе выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, несмотря на жару. С их помощью европейцы собираются обогреваться предстоящей зимой так, чтобы не включать системы отопления в домах. Они стараются следовать призыву властей «обогревать человека, а не дом».