Назван самый экономичный вид обогревателей Эксперт Соколов назвал конвекторные обогреватели самыми экономичными

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Конвекторные обогреватели считаются одними из самых экономичных видов устройств для поддержания тепла в помещениях, заявил специалист одного из онлайн-гипермаркетов Максим Соколов. По словам эксперта, которые приводит Lenta.ru, такие конвекторы позволят сэкономить до 50% потребляемой энергии, к тому же они являются самыми безопасными.

Наличие термостата и переключателя мощности также добавляют устройству эффективности и экономичности, — объяснил специалист.

Соколов отметил, что конвекторные обогреватели хорошо подойдут семьям с детьми и домашними животными. Устройство не шумит, не сушит воздух, от прикосновения к нему на теле не остаются ожоги.

Существуют модели, разработанные специально для детских комнат. Их корпус имеет скругленные края и нагревается не так сильно, как корпус стандартной модели. Кроме того, панель управления закрыта защитной крышкой, — заявил он.

К числу энергоэффективных обогревателей эксперт также отнес инфракрасные с внешними терморегуляторами, которые позволяют поддерживать в помещении необходимую температуру.

Ранее россиянам дали несколько советов по выбору обогревателя в преддверии холодов. Владельцам однокомнатных квартир рекомендовали обратить внимание на масляные обогреватели, а для помещения побольше стоит выбирать тепловентилятор или кварцевый.