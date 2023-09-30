Иркутянке грозит жизнь в квартире без отопления при -50 на улице Жительница Иркутска рассказала, как ее бабушка живет в доме без отопления и воды

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Жительница Иркутска Альбина Метляева рассказала NEWS.ru, как ее 72-летняя бабушка Альбина Смирнова живет в аварийном доме без отопления. Метляева сообщила, что местные власти отказываются помочь женщине, которая с 2015 года ждет переселения из аварийного жилья в поселке Кобляково.

Дом был построен в 1962-м, ремонт в доме не проводился никогда. С 90-х власти его обещали сделать, но потом здание признали аварийным. Так как отопления в квартире нет, а зимой на улице температура иногда опускается ниже 50 градусов, Альбина Михайловна включает все имеющиеся обогреватели. Однако обогревателями квартиру не нагреть, и полы, стены зимой покрываются льдом, — рассказывает женщина.

По словам Метляевой, от властей приходят только отписки.

В аппарат губернатора обращались, в ответ — отписка. Решение суда, вступившее в силу, на местные власти никак не влияет. Местное ТВ отказывается снимать сюжет о ее ситуации, — отмечает Метляева.

Женщина поделилась историей, как постепенно люди начали съезжать из дома. ЖКХ и администрация начали отсоединять отопление, перекрывать воду и по ошибке отрезали воду, нарушили центральное отопление в квартире Смирновой.

Когда отключали воду, в ее квартире произошел потоп, затопило все — мебель, одежду, все вещи и продукты были испорчены. Еще там живет семья 16 лет, которых, если бабушка бы согласилась , выселили на улицу, — продолжает Метляева.

«Парламентская газета» ранее сообщила, что с 1 января следующего года переселять граждан из ветхих домов будут в ускоренном темпе, а если переехать пока некуда, малоимущим жильцам будут безвозмездно предоставлять съемное жилье. Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская в беседе с изданием отметила, что финансовую помощь регионам на выполнение новой программы выделит федеральный центр.