Регионам помогут быстрее расселить аварийное жилье Депутат Хованская рассказала о финансировании программы расселения ветхого жилья

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

С 1 января следующего года переселять граждан из ветхих домов будут в ускоренном темпе, а если переехать пока некуда, малоимущим жильцам будут безвозмездно предоставлять съемное жилье, сообщает «Парламентская газета». По информации СМИ, об этом говорится в соответствующем законопроекте правительства РФ. Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская в беседе с изданием отметила, что финансовую помощь регионам на выполнение новой программы выделит федеральный центр.

У субъектов на это нет средств, значит, это должен делать федеральный бюджет. Это же угроза жизни людям, за что уже отвечает федеральная власть, — считает парламентарий.

По ее словам, в вопросе переселения основным аспектом должно быть соблюдение прав людей. Депутат напомнила о случаях, когда при расселении жильцам выделяют средства, недостаточные для приобретения новой квартиры, занижая стоимость квадратного метра иногда в полтора-два раза по сравнению с рыночной ценой. Хованская подчеркнула, что подобные ситуации требуют «адекватного решения».

Как отметила законодатель, правительство пошло навстречу региональным властям, которые успешно решают проблему расселения ветхого жилья, и даст им возможность распространить действие программы на жилой фонд, признанный ветхим уже после 2017 года.

Это правильно, я считаю, что это самая эффективная программа по улучшению жилищных условий граждан, а в некоторых случаях — просто спасение от трагических ситуаций и сохранение здоровья людей, так как в таких домах они живут с риском для жизни, — резюмировала депутат.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Тулу заявил, что программа переселения россиян из ветхого жилья в новые дома будет продолжена. По его словам, под действие программы подпадут граждане, чье жилье было признано аварийным с 2017 по 2024 год, всего нужно будет переселить еще около 500 тысяч человек.