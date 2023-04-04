Путин пообещал выселить людей из разрушающихся домов Путин: программа по переселению людей из ветхих домов будет продолжена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа переселения россиян из ветхого жилья в новые дома будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Тулу. По его словам, под действие программы попадут граждане, чье жилье было признано аварийным с 2017 по 2024 год. Путин утверждает, что всего нужно будет переселить еще около 500 тысяч человек.

Эта программа будет завершена за период с 1 января 2015 по 1 января 2017 года. Некоторые регионы эту программу уже в этом объеме закончили. Правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношение жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 по 1 января 2024 года на следующие пять лет, — сказал российский лидер.

Ранее генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов заявил, что организация рассматривает возможность финансирования расселения аварийного жилья в России с помощью облигационных займов. По его словам, с дефицитом бюджетных средств для расселения и сноса ветхого жилья сталкиваются многие регионы.

Он добавил, что подобная схема может быть интересна фонду даже при условии отсутствия прибыли, поскольку «это выгоднее, чем тратить бюджетные деньги на выкуп с рынка жилья для расселения аварийных домов или на строительство с нуля».