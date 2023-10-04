Россиянам рассказали, сколько продлится бархатный сезон на Черном море Вильфанд: бархатный сезон на Черном море продлится до середины октября

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На черноморских курортах России до середины октября прогнозируется температура воздуха и воды в районе 20 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Таким образом бархатный сезон будет продолжаться по меньшей мере до 10 октября, а затем может быть продлен.

Температура воды до середины октября будет выше 20-22 градусов уверенно, а вот температура воздуха будет меняться, но в целом тоже будет преимущественно около 20 градусов. Бархатный сезон до середины месяца продолжается, — сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москве в скором времени начнется отопительный сезон. По его словам, с 5 октября город окажется под воздействием холодного циклона, что приведет к снижению температуры воздуха. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до +5 градусов в выходные дни. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов.

В свою очередь синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что москвичей в ближайшие дни может ожидать первый снегопад. По ее словам, температура воздуха опустится до минус шести градусов, что создаст благоприятные условия для выпадения первых снежинок. При этом она подчеркнула, что вероятность снегопада оценивается в 12–14%.