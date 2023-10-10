Тысячи китайских туристов посетили Дальний Восток в «золотую неделю»

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Владивосток

Тысячи китайских туристов посетили российские регионы во время «золотой недели» — праздничном в КНР периоде с 29 сентября по 6 октября, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ). Наибольшим спросом пользовался Приморский край.

Принимающие туроператоры отметили всплеск интереса китайских туристов к путешествиям в Россию в ходе только что завершившейся «золотой недели» — каникул, приуроченных к Празднику середины осени и Дню образования КНР, — сообщили в союзе.

Самым востребованным стал Владивосток: за неделю каникул туда прибыло несколько авиарейсов и не менее 17-18 полных автобусов с китайцами. Только один из местных туроператоров принял примерно две тысячи туристов. Наиболее популярными остаются двухдневные туры с классической программой — обзорной экскурсией по городу и поездкой на остров Русский.

В РСТ отметили, что такая тенденция говорит о постепенном возвращении Приморья к допандемийным показателям по въездному турпотоку. С января по июнь край принял более 1,1 миллиона туристов, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее Минэкономразвития РФ объявило о создании туристического маршрута «Великий чайный путь», который пройдет через Россию, Китай и Монголию. Проект инфраструктуры подготовят до конца года.