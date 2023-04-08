«Спасибо за сына»: представитель ДНР обратилась к матери Татарского Представитель ДНР Макеева от имени россиян поблагодарила мать военкора Татарского за сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым)

Глава представительства Донецкой Народной Республики Ольга Макеева в ходе церемонии прощания с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) обратилась к его матери и от имени россиян поблагодарила ее за сына, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что журналист своими публикациями «разбудил правду о неонацистах».

В последние дни в представительство шло много людей. Многие писали и звонили. Мама, они просили передать вам — спасибо за сына. И спасибо Владлену за правду, что разбудил правду о неонацистах. Многие из них обещают: мы продолжим дело Максима, — сказала Макеева.

Церемония прощание с Татарским проходит на Троекуровском кладбище в Москве. На нее пришли предприниматель Евгений Пригожин, экс-министр обороны ДНР Даниил Безсонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и сотни других людей.

Татарский погиб 2 февраля в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую журналисту подарила девушка по имени Дарья Трепова. При взрыве пострадали еще 40 человек.

Трепова была задержана на следующий день и арестована до 2 июня. Ей грозит до 25 лет лишения свободы по статье о теракте.