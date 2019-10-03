https://static.news.ru/photo/6d99e612-e5e8-11e9-a9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net/CC BY-SA 4.0

В Новосибирске региональное управление МЧС опубликовало на своём YouTube-канале видеоролик в рамках флешмоба #GОМЧС. Он посвящён Дню гражданской обороны.

Сюжет ролика начинается со школьного звонка, дети садятся за парты, в класс входит учитель. Напомнив, что 4 октября отмечается День гражданской обороны, педагог спрашивает: «6-й „А“ класс, вы готовы к уроку?» Дальше в кадре появляются дети, на которых уже надеты противогазы. Они отвечают: «Всегда готовы!» Через несколько секунд показывается педагог в костюме химзащиты.

«Новосибирск готов к гражданской обороне! — заявляет преподаватель. — А вы?». Затем раздаётся музыка из песни «Всё идёт по плану» группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Ранее News.ru писал, что андеграундный музыкальный коллектив из Великобритании Massive Attack выпустил кавер на песню Летова «Всё идёт по плану». Композиция записана «на костях» — так в годы СССР называли самодельные грампластинки запрещённых исполнителей из плёнки для рентгена. Послушать такой диск можно только 10–15 раз, после чего запись исчезнет.

Британская группа собирается выпустить на соответствующих снимках ещё 11 треков. Один из них станет частью проекта The Library of Dangerous Thoughts, выступающего против цензуры в искусстве. Остальные диски выставят на продажу.