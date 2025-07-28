Соус из запеченных баклажанов: зачем покупать, если можно сделать это дома?

Соус-дип из запечённых баклажанов и помидоров — отличный способ разнообразить блюда. Он прекрасно сочетается с мясом, запечённым картофелем и хлебом. Свежий лук добавляет приятную остроту, а настаивание около часа усиливает вкус.
Ингредиенты
- Баклажан — 500 г
- Помидоры — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Базилик — несколько листиков
- Петрушка — 1 пучок
- Соль — по вкусу
- Душистый молотый перец — по вкусу
- Лимонный сок — 1–2 ст. л.
Пищевая ценность на 100 г
Калорийность: 71 ккал
Белки: 1 г
Жиры: 6 г
Углеводы: 5 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Вымойте баклажаны, помидоры, зелень и очистите лук.
Шаг 2
Нарежьте баклажаны и помидоры крупными ломтиками. Посолите и полейте растительным маслом. Сверху положите листья базилика.
Шаг 3
Запекайте овощи в духовке при 220 °C около 40 минут.
Шаг 4
После запекания снимите кожицу с овощей. Измельчите лук и петрушку. Добавьте масло, лимонный сок, соль и перец, затем измельчите всё блендером до однородной массы.
Шаг 5
Дайте соусу настояться примерно час, чтобы вкус стал насыщеннее.
Этот простой и ароматный соус станет универсальным дополнением к вашим блюдам. Попробуйте приготовить — и убедитесь сами!
Когда гости вот-вот на пороге, а сладенького нет, я всегда вспоминаю о своем молочно-шоколадном желе. Готовится оно быстро, выглядит эффектно, а вкус — нежный, как из детства.