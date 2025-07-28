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28 июля 2025 в 18:48

Соус из запеченных баклажанов: зачем покупать, если можно сделать это дома?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соус-дип из запечённых баклажанов и помидоров — отличный способ разнообразить блюда. Он прекрасно сочетается с мясом, запечённым картофелем и хлебом. Свежий лук добавляет приятную остроту, а настаивание около часа усиливает вкус.

Ингредиенты

  • Баклажан — 500 г
  • Помидоры — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Базилик — несколько листиков
  • Петрушка — 1 пучок
  • Соль — по вкусу
  • Душистый молотый перец — по вкусу
  • Лимонный сок — 1–2 ст. л.

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность: 71 ккал

Белки: 1 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 5 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Вымойте баклажаны, помидоры, зелень и очистите лук.

Шаг 2

Нарежьте баклажаны и помидоры крупными ломтиками. Посолите и полейте растительным маслом. Сверху положите листья базилика.

Шаг 3

Запекайте овощи в духовке при 220 °C около 40 минут.

Шаг 4

После запекания снимите кожицу с овощей. Измельчите лук и петрушку. Добавьте масло, лимонный сок, соль и перец, затем измельчите всё блендером до однородной массы.

Шаг 5

Дайте соусу настояться примерно час, чтобы вкус стал насыщеннее.

Этот простой и ароматный соус станет универсальным дополнением к вашим блюдам. Попробуйте приготовить — и убедитесь сами!

Когда гости вот-вот на пороге, а сладенького нет, я всегда вспоминаю о своем молочно-шоколадном желе. Готовится оно быстро, выглядит эффектно, а вкус — нежный, как из детства.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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