Сотрудники «Мособлгаза» уйдут на праздники, только когда выполнят план

Сотрудники «Мособлгаза» уйдут на зимние праздники, только когда выполнят план по «Социальной газификации», заявил генеральный директор организации Игорь Баранов, передаёт телеканал «360». Он отметил, что газовики продолжают прокладывать трубы свыше чем в 100 населённых пунктах Подмосковья.

Праздновать Новый год мы будем только тогда, когда выполним на 100% задачу. Сейчас в более чем 100 населённых пунктах ведутся работы, чтобы под Новый год газ пришёл ко всем жителям, которым мы обещали его в этом году. Все вопросы, которые необходимо решать, мы разбираем отдельно на региональном штабе, который проводит вице-губернатор Евгений Хромушин. С заседания мы уходим уже с готовыми решениями. Ни один вопрос не остается без внимания, — рассказал Баранов.

Он добавил, что в работе задействованы более 1700 сотрудников «Мособлгаза» и подрядных организаций. По словам Баранова, объём необходимых работ достаточно большой, но ресурсов достаточно и всё движется по графику.

Ранее заместитель мэра столицы Пётр Бирюков заявил, что городские службы подняли температуру в системе отопления жилых домов до максимума. Это было сделано для того, чтобы согреть москвичей во время сильных морозов. В настоящее время температура составляет 130 градусов. Бирюков подчеркнул, что её повышение — это не одномоментное действие, корректировка проводится поэтапно.