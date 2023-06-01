Сотрудникам ЧОПов могут разрешить сбивать беспилотники «Известия»: в Госдуме хотят наделить сотрудников МЧС и ЧОПов правом сбивать беспилотники

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о противодействии перемещению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силовыми ведомствами, который был принят в первом чтении. Поправки предлагают наделить правом сбивать БПЛА сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и МЧС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

Мы хотим наделить полномочиями фактически всех, кто занимается нашей защитой: и кто в погонах, и кто непосредственно отвечает за вопросы безопасности. Например, подразделения транспортной безопасности, МЧС, ЧОПы, — сказал Выборный.

По его словам, указанные лица «имеют соответствующую квалификацию, они знают, как обращаться с оружием». Он также отметил, что на фоне атаки БПЛА на Москву, которая произошла 30 мая, депутаты решили не затягивать с рассмотрением данного законопроекта и планируют принять его во втором и третьем чтениях до конца июня.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по информационной политике Александром Хинштейном и главой комитета по безопасности Василием Пискаревым. Новый законопроект наделяет правом пресекать движение беспилотников в воздухе, воде и на земле сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. Это может происходить посредством уничтожения или повреждения аппарата, а также подавления сигналов дистанционного управления.

По словам Хинштейна, действующее законодательство позволяет бороться с беспилотными аппаратами только в воздухе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.