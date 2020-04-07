Сотрудник предприятия Росатома заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f30a31ec-7901-11ea-8064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Один человек, заражённый коронавирусом, выявлен на предприятии Росатома — во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Духова.

По словам главы госкорпорации Алексея Лихачёва, всего на предприятиях Росатома выявлены пять случаев инфицирования коронавирусом — в «Русатом Энерго Интернешнл», «Русатом Оверсиз», «Атомохране», ВНИИА имени Духова и в концерне «Росэнергоатом», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Лихачёв гарантировал, что работа атомных электростанций не нарушится из-за вспышки коронавирусной инфекции в России. Госкорпорация разработала несколько сценариев развития эпидемии, чтобы исключить заражение ключевых сотрудников электростанций.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.