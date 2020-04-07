Сотрудник предприятия Росатома заразился коронавирусом

Один человек, заражённый коронавирусом, выявлен на предприятии Росатома — во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Духова.
По словам главы госкорпорации Алексея Лихачёва, всего на предприятиях Росатома выявлены пять случаев инфицирования коронавирусом — в «Русатом Энерго Интернешнл», «Русатом Оверсиз», «Атомохране», ВНИИА имени Духова и в концерне «Росэнергоатом»,
Как писал NEWS.ru, ранее Лихачёв гарантировал, что работа атомных электростанций не нарушится из-за вспышки коронавирусной инфекции в России. Госкорпорация разработала несколько сценариев развития эпидемии, чтобы исключить заражение ключевых сотрудников электростанций.
По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
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