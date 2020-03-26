https://static.news.ru/photo/3c6f0708-6f62-11ea-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв гарантировал, что работа атомных электростанций не нарушится из-за вспышки коронавирусной инфекции в России.

Российские атомщики обеспечат бесперебойную работу АЭС. <...> Введён особый режим, включающий постоянный контроль за здоровьем персонала, — цитирует Лихачёва ТАСС.

Госкорпорация разработала несколько сценариев развития эпидемии, чтобы исключить заражение ключевых сотрудников электростанций.

Как писал NEWS.ru, число пациентов с коронавирусом в России достигло 840 человек. Только за минувшие сутки российские медики зафиксировали 182 случая заражения COVID-19 — темпы выявления заболевших ускоряются несколько дней подряд.

Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Президент объявил выходными все будние дни с 28 марта по 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.