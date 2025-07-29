Соседи обзавидовались моим цветущим кашпо! Секрет красивого сада без хлопот

Лобелия ампельная — синее очарование для вашего сада. Этот нежный многолетник — настоящая звезда подвесных кашпо и балконных ящиков. С июня до самых заморозков лобелия усыпана сотнями мелких цветков насыщенного синего, голубого или белого цвета — создает эффект цветочного водопада. Ее тонкие побеги, достигающие 30–50 см в длину, живописно свешиваются через края горшков, образуя пышные шапки. Лобелия идеальна для оформления террас, беседок и окон — она придает пространству легкости и романтичного настроения.

Растение любит солнце, но мирится с полутенью, главное — обеспечить ей регулярный полив и рыхлую питательную почву. Чтобы продлить цветение, обрезайте отцветшие побеги — тогда лобелия даст новые волны цветения. Прекрасно сочетается с петуниями, пеларгониями и бегониями, создавая контрастные композиции.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.