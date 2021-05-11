Сортировка мусора в РФ потребует 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/35562aee-9e0d-11ea-bffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модернизация мусорного оборудования в России обойдётся бюджету в сумму более 1 млрд рублей. И речь только о наобходимых вложениях до конца года.

Такое заявление сделали в Российском экологическом операторе (РЭО). Отчёт организация подготовила по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Финансирование предложено направить на возмещение компаниям до 25% лизинга техники по обработке и утилизации отходов, сообщили «Известия».

Отдельно деньги будут запрошены на закупку новых мусоровозов, контейнеров и фандоматов. В отрасли уверены, что субсидии простимулируют компании к переходу на современные экологичные технологии.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что проект стоит прописать более прозрачно и обосновано.

Субсидии ускорят или помогут запустить процесс модернизации и создания новых комплексов переработки, которые во многих регионах стоят на паузе. Мера не повлияет на тарифы для граждан, — заявил гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Однако, уверен он, в среднесрочной перспективе новая стратегия отразится на жизни каждого россиянина, так как она — ключевой фактор для перехода к более экологичному существованию городов.

В России 90% всех отходов по-прежнему отправляются на полигоны, а не на переработку. По этому показателю Россия находится на уровне Бразилии и Мексики. Об этом ранее сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, писал NEWS.ru.