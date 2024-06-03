Соратник Пригожина рассказала, как была устроена его медиаимперия Медиаменеджер Кацман: инфопул Пригожина работал без выходных и отпусков

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Сотрудники информационного пула бизнесмена Евгения Пригожина, работали без выходных, отпусков и праздников, рассказала NEWS.ru глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна», медиаменеджер Ксения Кацман. В то время она была сотрудником пула, их также называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер». По ее словам, они работали «как настоящая медиаармия».

Мы работали как настоящая медиаармия. И во многом именно благодаря этому я начала развивать свои медиа. За несколько лет нашей работы я не помню, чтобы у нас были выходные. Мы оставались на связи всегда — 24 часа в сутки. В отпуске, в поезде, в самолете, ночью, где угодно — у меня всегда стоял особый звонок в мессенджерах, по которому я понимала, что сейчас будет шквал новостей, — говорит она.

Ранее Кацман рассказала, что вечером в день мятежа она получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Это было около 21:00 23 июня 2023 года. По ее словам, чувствовалась тревога и они «работали над информационным поводом как в последний раз».

В апреле стало известно, что кинокомпания Aurum Production, принадлежавшая погибшему в авиакатастрофе в августе 2023 года под Тверью Пригожину, может быть ликвидирована. Telegram-канал Mash писал, что компания перестала производить патриотические фильмы, которые снимала раньше, и сейчас терпит убытки в 253 млн рублей.