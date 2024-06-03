«Разминаем пальчики»: соратник Пригожина раскрыла установки перед мятежом Соратник Пригожина Кацман: 23 июня работали над инфоповодом как в последний раз

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сотрудники информационного пула бизнесмена Евгения Пригожина 23 июня 2023 года работали над инфоповодом «как в последний раз», рассказала NEWS.ru глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна», медиаменеджер Ксения Кацман. В то время она являлась сотрудником пула, которых еще называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер». Вечером в день мятежа она получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики».

23 июня прошлого года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз. И действительно не знали, последние это наши публикации о ЧВК «Вагнер» или нет, — рассказала Кацман.

23 июня прошлого года около 21:00 в Сети распространилось сообщение от имени Евгения Пригожина о том, что российские военные обстреляли ракетами лагерь ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, «погибло огромное количество бойцов». Пригожин заверил, что даст жесткий ответ.

Вскоре в Telegram-канале, который связывали с ЧВК «Вагнера», появилось видео. Авторы поста утверждают, что на кадрах зафиксированы последствия обстрела. Почти сразу после этого в интернете появилась аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос Пригожина, называет последовавшие за этим события «не военным переворотом, а маршем справедливости».