Сомелье объяснил, сколько потребуется на импортозамещение дорогого виски Сомелье Тузмухамедов объяснил, сколько времени потребуется на замену дорогого виски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортозамещение элитного дорогого виски займет приличное время, заявил NEWS.ru директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов, комментируя новость об уходе с российского рынка продукции британской компании Diageo, которая поставляла в страну водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, пиво Guiness, ликер Baileys и ром Captain Morgan. По словам собеседника, импортозамещение алкоголя — длительный процесс, здесь потребуется производство, склады и бочки-тары.

Импортозамещение виски — процесс очень длительный, потому что напиток должен минимум три года выдерживаться в дубовых бочках. В нашей стране пока что нет мало-мальски заметных производителей виски, мы, понятное дело, лидеры по водке. Водка Smirnoff нам по барабану, она никогда не пользовалась популярностью в России. Для виски нужно иметь бочку-тару, производство, дистилляционные установки, которых у нас пока нет, склады и главное — знания. Работа крупными компаниями на эту тему ведется, — сказал Тузмухамедов.

Спикер добавил, что рестораны постепенно начинают процесс импортозамещения зарубежных брендов. По информации Тузмухамедова, в одном из дорогих ресторанов заменили элитный коньяк на топовый российский бренд. В этом случае одна качественная продукция заменила другую, подытожил сомелье.

Ранее Тузмухамедов заявил, что компания Diageo составляет примерно 40% рынка крепкого алкоголя, треть рынка шотландского виски и занимает ведущие позиции в категории купированного виски. У этого производителя сильные позиции в роме, текиле и джине, а по многим категориям Diageo имеет лидирующие бренды в мире. Однако с другой стороны, по мнению сомелье, большая часть населения России не в состоянии позволить продукцию этой компании. Он добавил, что по статистике 80% импортного элитного алкоголя продается в Москве и Санкт-Петербурге, остальные 20% расходятся по остальным городам-миллионерам.