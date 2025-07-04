Солянка по-домашнему: густой супчик для тех, кто любит погуще!

Когда хочется чего-то сытного, ароматного и с кислинкой, солянка — идеальный вариант. Этот суп согреет в холод и порадует гостей за праздничным столом.
Секрет вкусной солянки — в сочетании мяса и копченостей. А маслины с лимоном добавят ту самую пикантную нотку!
Ингредиенты
- Свинина (300 г)
- Варено-копченая колбаса (150 г)
- Сырокопченая колбаса (100 г)
- Баварские колбаски (150 г)
- Лук (1 шт.)
- Соленые огурцы (1–2 шт.)
- Томатная паста (1 ст. л.)
- Вода (2 л)
- Лавровый лист, перец, соль
- Маслины (10 шт.)
- Рассол (100 мл)
- Лимон (для подачи)
Сначала варим бульон из свинины, снимая пену. Мясо вынимаем, нарезаем кубиками. Лук и огурцы пассеруем, добавляем томатную пасту и тушим. Колбасу нарезаем, отправляем в бульон вместе с зажаркой. Варим 10 минут, кладем маслины с рассолом, доводим до кипения. Подаем с долькой лимона — аромат бесподобный!
Лето — время легких и освежающих блюд. Свекольник на айране станет вашим любимцем в жаркие дни. Этот суп — вкусная альтернатива окрошке. Он сочетает сладость свеклы, свежесть огурцов и пикантность айрана.