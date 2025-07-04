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04 июля 2025 в 06:16

Солянка по-домашнему: густой супчик для тех, кто любит погуще!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то сытного, ароматного и с кислинкой, солянка — идеальный вариант. Этот суп согреет в холод и порадует гостей за праздничным столом.

Секрет вкусной солянки — в сочетании мяса и копченостей. А маслины с лимоном добавят ту самую пикантную нотку!

Ингредиенты

  • Свинина (300 г)
  • Варено-копченая колбаса (150 г)
  • Сырокопченая колбаса (100 г)
  • Баварские колбаски (150 г)
  • Лук (1 шт.)
  • Соленые огурцы (1–2 шт.)
  • Томатная паста (1 ст. л.)
  • Вода (2 л)
  • Лавровый лист, перец, соль
  • Маслины (10 шт.)
  • Рассол (100 мл)
  • Лимон (для подачи)

Сначала варим бульон из свинины, снимая пену. Мясо вынимаем, нарезаем кубиками. Лук и огурцы пассеруем, добавляем томатную пасту и тушим. Колбасу нарезаем, отправляем в бульон вместе с зажаркой. Варим 10 минут, кладем маслины с рассолом, доводим до кипения. Подаем с долькой лимона — аромат бесподобный!

Лето — время легких и освежающих блюд. Свекольник на айране станет вашим любимцем в жаркие дни. Этот суп — вкусная альтернатива окрошке. Он сочетает сладость свеклы, свежесть огурцов и пикантность айрана.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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