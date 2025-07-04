Солянка по-домашнему: густой супчик для тех, кто любит погуще!

Солянка по-домашнему: густой супчик для тех, кто любит погуще!

Когда хочется чего-то сытного, ароматного и с кислинкой, солянка — идеальный вариант. Этот суп согреет в холод и порадует гостей за праздничным столом.

Секрет вкусной солянки — в сочетании мяса и копченостей. А маслины с лимоном добавят ту самую пикантную нотку!

Ингредиенты

Свинина (300 г)

Варено-копченая колбаса (150 г)

Сырокопченая колбаса (100 г)

Баварские колбаски (150 г)

Лук (1 шт.)

Соленые огурцы (1–2 шт.)

Томатная паста (1 ст. л.)

Вода (2 л)

Лавровый лист, перец, соль

Маслины (10 шт.)

Рассол (100 мл)

Лимон (для подачи)

Сначала варим бульон из свинины, снимая пену. Мясо вынимаем, нарезаем кубиками. Лук и огурцы пассеруем, добавляем томатную пасту и тушим. Колбасу нарезаем, отправляем в бульон вместе с зажаркой. Варим 10 минут, кладем маслины с рассолом, доводим до кипения. Подаем с долькой лимона — аромат бесподобный!

Лето — время легких и освежающих блюд. Свекольник на айране станет вашим любимцем в жаркие дни. Этот суп — вкусная альтернатива окрошке. Он сочетает сладость свеклы, свежесть огурцов и пикантность айрана.