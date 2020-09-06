Соловьёва возмутили стихи Ефремова о покойном Захарове

https://static.news.ru/photo/6a5b853c-f01e-11ea-bfb5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Владимир Соловьёв в эфире своего шоу на YouTube жёстко отреагировал на стихи актёра Михаила Ефремова, посвящённые погибшему по его вине в ДТП Сергею Захарову.

Артист прочитал их в здании Пресненского суда 3 сентября. В этот же день Ефремов раскаялся в содеянном и признал свою вину.

Соловьёв же, в свою очередь, сконцентрировал внимание именно на стихах, прочитанных в суде. Телеведущий сказал, что его возмущает как художественная, так и моральная составляющая произведения. Само стихотворение, по мнению Соловьёва, «пошло и гадко зарифмовано».

Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду, — высказался ведущий в эфире «Соловьёв Live».

Также он в очередной раз назвал Ефремова «пьяным ничтожеством» и «убийцей». По словам Соловьёва, в словах подсудимого сквозит одно лишь самолюбование, они показывают, что у актёра нет совести и что он не раскаивается.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Как ранее писал NEWS.ru, суд огласит приговор Ефремову 8 сентября. Прокурор просит приговорить актёра к 11 годам лишения свободы.