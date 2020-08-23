Соловьёв поскандалил с Пашаевым в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/5ae8afce-e521-11ea-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Соловьёв LIVE/youtube.com

Бывший адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев пришёл к Владимиру Соловьёву на шоу на YouTube. В итоге между участниками дискуссии началась перепалка.

Ранее Пашаев в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» предоставил заключение экспертов, где было сказано, что они не обнаружили отпечатков пальцев Ефремова на руле автомобиля. При этом Пашаев не стал называть имя человека, который управлял машиной в вечер смертельной аварии в центре Москвы.

После этого юрист и Соловьёв начали обсуждать экспертизу по делу Ефремова, в которой содержатся сведения о принадлежности образцов ДНК, которые были найдены на подушке безопасности в джипе артиста. Пашаев в процессе разговора с издёвкой сказал, что Соловьёв напоминает ему самого юриста — в молодости. Только адвокат заметил, что он был ещё хуже.

Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь! — стал кричать в ответ Соловьёв.

После этого Пашаев отметил, что его восхищает наглость ведущего. Адвокат посоветовал журналисту пообщаться с «умными людьми».

Ранее Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников до 24 августа. При этом Пашаев остаётся консультантом по делу артиста, писал NEWS.ru.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.