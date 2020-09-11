Соловьёв оценил ультиматум Берлина по передаче сведений о Навальном

https://static.news.ru/photo/33a7a7e2-f42d-11ea-80ab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление немецкой Генпрокуратуры о предоставлении России данных о состоянии здоровья Алексея Навального только с его согласия. Журналиста возмутил официальный ответ ведомства. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования? — поинтересовался Соловьёв.

Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи определили , что пациент был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Газета Der Spiegel 10 сентября сообщила, что сейчас Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолёте. В настоящее время немецкая полиция усилила охрану россиянина.

Ранее Генеральная прокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении РФ правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Как отметила немецкая сторона, данные предоставят только с согласия самого блогера, писал NEWS.ru.