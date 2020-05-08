Соловьёв объяснил, почему либералы отрицают победу СССР над нацизмом

https://static.news.ru/photo/c2e1a410-9241-11ea-869b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские либералы, которые отрицают факт победы СССР над нацизмом, отрекаются и от истории своих семей. Так считает телеведущий Владимир Соловьёв.

Их деды, говорит ведущий, занимали руководящие должности в советское время, в том числе и в карательных органах. Соловьёв даже сравнил современных либералов со власовцами.

Что должно было произойти с людьми, притом, многими моей национальности, для которых не было ни малейшего шанса выжить в случае победы вот этого абсолютного зла, — приводит выдержки из интервью KP.RU ведущий в своём Telegram-канале.

Соловьёв добавил, что в этой «анатомии душевного гниения» надо ещё разобраться. Отказ от признания победы СССР над фашистской Германией свидетельствует о том, что запущен механизм саморазрушения, считает журналист.

Ну, и результат всегда очевиден. Они мстят, если угодно, за то, что не оказались способными достойно продолжать историю своих семей. Для них это не родина, — резюмирует Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Соловьёв возмутился, что «кремлёвские» СМИ никак не отреагировали на шквал критики в его адрес. Журналисты, наоборот, присоединились к травле и разжиганию скандалов вокруг ведущего.