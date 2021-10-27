Соловьёв напомнил Матвиенко о запрете цензуры в России

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении «нравственной цензуры» на телевидении. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что цензура в России запрещена по Конституции, а законодательные ограничения позволяют привлечь журналиста к ответственности.

Я очень с большим уважением отношусь к Валентине Ивановне, она бесспорно выдающийся государственный деятель, тем не менее цензура у нас в стране по Конституции запрещена. <...> Предложение Валентины Ивановны о неких внутренних самоограничениях можно рассмотреть, но его должен рассматривать мой тёзка Владимир Соловьёв, который возглавляет Союз журналистов, — сказал телеведущий.

По его мнению, идея о появлении нравственного кодекса в журналистке звучит прекрасно, но «когда мы говорим о нравственности и воспитании — это к церкви, к уважаемому священнослужителю».

Журналист занимается несколько другой работой. Если он начинает оценивать, нравственно или не нравственно то, что он делает, — это довольно сложно, здесь и сами журналисты не образцы морали и нравственности. У нас страна, где нет идеологии, а если нет идеологии, то как мы будем определять нравственность, в связи с чем? — подчеркнул Соловьёв.

Он отметил, что определять нравственность по христианской традиции нельзя, потому что в России церковь отделена от государства, а в обществе много атеистов.

Прекрасно понимаю посыл Валентины Ивановны, а также хорошо понимаю, что для этой цели нужно всё общество перевести на иные рельсы. Для начала нужно вернуть идеологию в Конституцию и школу. Знаете, как у нас говорят, что тот или другой — пропагандист? Смехотворное утверждение в стране, где нет идеологии и не может быть пропагандистов, — заключил он.

27 октября Матвиенко выступила за «нравственную цензуру», которая, по её словам, должна быть в любом обществе. Она заявила, что хотя и не поддерживает введение цензуры, необходимы механизмы, ограничивающие определённый контент.

В качестве информации, противоречащей ценностям традиционной семьи, она привела в пример телеканалы, где «сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей».

Матвиенко предложила создать нравственный кодекс в журналистике и на телевидении либо вывести телеканалы с подобным контентом из открытого доступа.