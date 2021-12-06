Социологи рассказали, что 20% россиян не смогли с расшифровать СССР

Результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около 20% опрошенных россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Среди них 11% рассказали, что не знают расшифровку, ещё 8% сделали это с ошибками, сообщает РБК со ссылкой на социологов.

По данным издания, более 80% респондентов ответили правильно, а большинство из тех, кто не смог расшифровать аббрeвиатуру СССР, - молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. Отмечается, что только 6% опрошенных сcогли перечислить все республики бывшего СССР, более четверти (27%) не назвали ни одной. Лишь 28% опрошенных вспомнили о РCФСР.

Каждый пятый россиянин (21%) отвeтил, что Советский Союз ассоциируется с такими понятиями, как вeра в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенноcть в завтрашнем дне. Каждый десятый ассоциирует СССР с многонационaльностью страны и братством народов.

Среди положительных коннотаций с СССР называли бесплатное образование и счастливое детство. Из недостатков чаще всего вспоминали дефицит товаров и очереди в магазинах. Лишь 1% ассоциировал СССР с репрессиями.

Ранее сообщалось, что по данным опроса ВЦИОМ, не собираются вакцинироваться от коронавируса только 30% опрошенных. При этом сделали прививку 35% респондентов, боятся заболеть коронавирусом 65% участников исследования.