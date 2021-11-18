Социологи рассказали, как на самом деле россияне относятся к QR-кодам

Аналитики Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ рассказали, как на самом деле россияне относятся к QR-кодам. Свои данные они обосновали на результатах проведённых соцопросов, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, раскола в обществе из-за введения контрольных пропусков нет и не будет . Так, по данным опроса ВЦИОМ от 14 ноября, не собираются вакцинироваться только 30% опрошенных. При этом сделали прививку 35% респондентов, боятся заболеть коронавирусом 65% участников исследования.

Две трети общества определились, — заключил представитель центра Михаил Мамонов.

Другое исследование, проведённое экспертами ЭИСИ, показало, что ведение QR-кодов делает население более свободным. В Израиле, к примеру, при введении таких ограничений государство сначала столкнулось с общественным сопротивлением, а затем люди постепенно свыклись с требованиями эпидемиологической безопасности.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в подведении итогов дискуссии заявил, что QR-коды сопоставимы с платными дорогами, которые тоже не должны быть безальтернативными. Поэтому, считает социолог, вакцинация всё же должна оставаться добровольной.

Ранее эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов рассказал, какую выгоду и кому несёт QR-код. Это дополнительный метод защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своём здоровье.