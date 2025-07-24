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24 июля 2025 в 16:28

Сочные и честные: котлеты с подливкой без яиц и муки на сковороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ищете простой рецепт настоящих домашних котлет? Эти котлеты с подливкой на сковороде — ваш новый любимый ужин. Без яиц, без муки, зато с густым ароматным соусом и сочным мясом, которое держит форму.

Все ингредиенты доступные, технология — понятная даже новичкам. Не сомневайтесь: рецепт проверен и всегда получается. Попробуйте один раз — и будете возвращаться к нему снова и снова.

Такие котлеты идеально подходят к картошке, гречке или свежему хлебу. Быстро, вкусно и по-домашнему уютно.

Ингредиенты на 5 порций

  • Фарш мясной — 650 г
  • Вода — 300 г
  • Панировочные сухари — 2 ст. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Майоран — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Петрушка (свежая) — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль и смесь перцев — по вкусу

Как приготовить котлеты с подливкой на сковороде

1. Подготовьте продукты

Используйте качественный фарш, лучше домашний. Лук, морковь и сметану делим: часть пойдет в фарш, часть — в соус.

2. Сделайте луково-чесночную кашицу

В блендере измельчите одну луковицу, зубчик чеснока и немного воды — так фарш станет ароматнее и сочнее.

3. Смешайте фарш

В миске соедините фарш, панировочные сухари, ложку сметаны, луково-чесночную смесь, майоран, соль и перец. Вымешайте тщательно, выбейте фарш о миску, чтобы избавиться от воздуха. Фарш должен стать плотным и однородным.

4. Сформируйте котлеты

Сделайте овальные котлеты по 100–110 г. Без панировки они будут мягкими, но если хотите, можно слегка обвалять в сухарях или муке.

5. Обжарьте

На разогретой сковороде с маслом обжарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки. Переложите их на тарелку.

6. Приготовьте подливку

В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, потом добавьте натертую морковь и томатную пасту. Если паста кислая, добавьте щепотку сахара. Влейте воду, оставшуюся ложку сметаны, посолите, поперчите и перемешайте.

7. Тушите котлеты

Верните котлеты в сковороду, закройте крышкой и тушите 10 минут на слабом огне.

8. По желанию — сделайте подливку однородной

Если хотите более гладкий соус, выньте котлеты и измельчите овощи блендером. Можно добавить немного тыквы, кабачка или сладкого перца — это только усилит вкус.

Котлеты получаются мягкие, сочные, с насыщенным мясным вкусом и овощной подливкой. Готовьте смело — этот рецепт точно не подведет. Ваши домашние оценят.

Когда обычная каша уже не радует, я иду на маленькие хитрости. Добавляю к гречке поджаренные помидоры с луком — и даже постный ужин становится ароматным и сытным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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