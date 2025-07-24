Сочные и честные: котлеты с подливкой без яиц и муки на сковороде

Ищете простой рецепт настоящих домашних котлет? Эти котлеты с подливкой на сковороде — ваш новый любимый ужин. Без яиц, без муки, зато с густым ароматным соусом и сочным мясом, которое держит форму.
Все ингредиенты доступные, технология — понятная даже новичкам. Не сомневайтесь: рецепт проверен и всегда получается. Попробуйте один раз — и будете возвращаться к нему снова и снова.
Такие котлеты идеально подходят к картошке, гречке или свежему хлебу. Быстро, вкусно и по-домашнему уютно.
Ингредиенты на 5 порций
- Фарш мясной — 650 г
- Вода — 300 г
- Панировочные сухари — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Майоран — 1 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Петрушка (свежая) — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль и смесь перцев — по вкусу
Как приготовить котлеты с подливкой на сковороде
1. Подготовьте продукты
Используйте качественный фарш, лучше домашний. Лук, морковь и сметану делим: часть пойдет в фарш, часть — в соус.
2. Сделайте луково-чесночную кашицу
В блендере измельчите одну луковицу, зубчик чеснока и немного воды — так фарш станет ароматнее и сочнее.
3. Смешайте фарш
В миске соедините фарш, панировочные сухари, ложку сметаны, луково-чесночную смесь, майоран, соль и перец. Вымешайте тщательно, выбейте фарш о миску, чтобы избавиться от воздуха. Фарш должен стать плотным и однородным.
4. Сформируйте котлеты
Сделайте овальные котлеты по 100–110 г. Без панировки они будут мягкими, но если хотите, можно слегка обвалять в сухарях или муке.
5. Обжарьте
На разогретой сковороде с маслом обжарьте котлеты с двух сторон до румяной корочки. Переложите их на тарелку.
6. Приготовьте подливку
В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, потом добавьте натертую морковь и томатную пасту. Если паста кислая, добавьте щепотку сахара. Влейте воду, оставшуюся ложку сметаны, посолите, поперчите и перемешайте.
7. Тушите котлеты
Верните котлеты в сковороду, закройте крышкой и тушите 10 минут на слабом огне.
8. По желанию — сделайте подливку однородной
Если хотите более гладкий соус, выньте котлеты и измельчите овощи блендером. Можно добавить немного тыквы, кабачка или сладкого перца — это только усилит вкус.
Котлеты получаются мягкие, сочные, с насыщенным мясным вкусом и овощной подливкой. Готовьте смело — этот рецепт точно не подведет. Ваши домашние оценят.
Когда обычная каша уже не радует, я иду на маленькие хитрости. Добавляю к гречке поджаренные помидоры с луком — и даже постный ужин становится ароматным и сытным.