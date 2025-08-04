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04 августа 2025 в 12:19

Сочное мясо и овощи: рецепт прованского рагу на каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Прованское рагу — это сытное и ароматное блюдо, которое готовится всего в одной кастрюле. Сочетание нежной говядины, сезонных овощей и прованских трав создает гармоничный вкус ресторанного уровня. Такой ужин не требует много времени на приготовление, но неизменно радует насыщенным вкусом и приятным ароматом.

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • кабачок — 1 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • бульон — 200 мл.

Приготовление:

  1. Говядину нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки.
  2. Добавьте нарезанный лук и измельченный чеснок, пассеруйте до мягкости.
  3. Овощи нарежьте крупными кубиками и добавьте к мясу.
  4. Посыпьте прованскими травами, посолите и поперчите.
  5. Влейте бульон, накройте крышкой и тушите на медленном огне 40 минут.
  6. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рагу
овощи
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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