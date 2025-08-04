Сочное мясо и овощи: рецепт прованского рагу на каждый день

Прованское рагу — это сытное и ароматное блюдо, которое готовится всего в одной кастрюле. Сочетание нежной говядины, сезонных овощей и прованских трав создает гармоничный вкус ресторанного уровня. Такой ужин не требует много времени на приготовление, но неизменно радует насыщенным вкусом и приятным ароматом.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г;
- кабачок — 1 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- прованские травы — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- бульон — 200 мл.
Приготовление:
- Говядину нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки.
- Добавьте нарезанный лук и измельченный чеснок, пассеруйте до мягкости.
- Овощи нарежьте крупными кубиками и добавьте к мясу.
- Посыпьте прованскими травами, посолите и поперчите.
- Влейте бульон, накройте крышкой и тушите на медленном огне 40 минут.
- Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
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