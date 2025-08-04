Сочное мясо и овощи: рецепт прованского рагу на каждый день

Сочное мясо и овощи: рецепт прованского рагу на каждый день

Прованское рагу — это сытное и ароматное блюдо, которое готовится всего в одной кастрюле. Сочетание нежной говядины, сезонных овощей и прованских трав создает гармоничный вкус ресторанного уровня. Такой ужин не требует много времени на приготовление, но неизменно радует насыщенным вкусом и приятным ароматом.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

кабачок — 1 шт.;

баклажан — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

прованские травы — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

бульон — 200 мл.

Приготовление:

Говядину нарежьте кубиками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и измельченный чеснок, пассеруйте до мягкости. Овощи нарежьте крупными кубиками и добавьте к мясу. Посыпьте прованскими травами, посолите и поперчите. Влейте бульон, накройте крышкой и тушите на медленном огне 40 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

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