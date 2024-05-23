Собянина предупредили: в Москву идет 40-градусная жара. Что случилось?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ближайшем будущем 40-градусные летние температуры в Москве станут реальностью, что приведет к росту смертности, снижению производительности труда, гибели деревьев и птиц. Этот прогноз содержится в обращении представителей партии «Зеленые» (есть в распоряжении NEWS.ru) к столичному градоначальнику Сергею Собянину. NEWS.ru поговорил с учеными и узнал, действительно ли в Москве скоро будет так же жарко, как в Африке.

О чем «Зеленые» предупредили Собянина

В экологической партии «Зеленые» заявили, что волны жары превращают крупные города в «тепловые ловушки». Из-за больших территорий, покрытых асфальтом и бетоном, температура в мегаполисах на два-три градуса выше, чем в небольших населенных пунктах. В письме экологов, адресованном Собянину, говорится о том, что «скоро летние температуры под 40 градусов станут реальностью» в Москве.

Волны жары наиболее опасны для людей с сердечными заболеваниями, пожилых граждан, беременных женщин, детей, бездомных и лиц с психическими патологиями, говорится в обращении к мэру. В развитых странах, по оценкам ученых, риск смертности от жары у детей в 50–100 раз выше, чем у взрослых, утверждают «Зеленые».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«Если температура воздуха в Москве будет держаться на отметке выше 30 градусов, упадет производительность труда. Если столбик термометра превысит отметку 33 градуса, производительность работников снизится на 50%, если температура будет выше 38 градусов, то на 70%. Сложнее всего придется тем, кто работает на открытом воздухе или на производствах, где есть источники тепла, например в ресторанах», — высказал мнение член федерального совета «Зеленых» Игорь Алабужин.

По его словам, из-за всплесков жары погибнет большое количество птиц. В городских водоемах исчезнет рыба, под угрозой окажутся до 25% деревьев.

Как спасти москвичей от аномальной жары

В письме также перечисляются предложения, которые позволят минимизировать негативное влияние «волн жары». По мнению представителей «Зеленых», наиболее экономичные способы борьбы с последствиями повышения температуры — создание «зеркал воды» и высадка деревьев.

Более дорогие методы — применение стройматериалов с высокими отражающими свойствами, создание «зеленых» эксплуатируемых кровель. Среди рекомендаций — отказ от асфальтового покрытия везде, где это возможно, а также грамотная планировка новых районов с учетом хорошего проветривания, которое поможет «эвакуировать» тепло в ночные часы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Зеленые» также призывают «усовершенствовать канализацию, поскольку каждый градус на 7% повышает содержание водяного пара в воздухе, а это приводит к ливням».

«В настоящее время есть резерв времени и средств, необходимых для реализации полноценного комплекса адаптационных мер, который позволит снизить температуру в Москве во время „волн жары“ на три-четыре градуса», — говорится в обращении к московскому мэру.

С этими выводами согласен синоптик, климатолог и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. В разговоре с NEWS.ru он призвал бороться с климатическими изменениями «и на локальном, и на глобальном уровне».

«На локальном уровне нужно уменьшать площади асфальтовых покрытий, увеличивать количество зеленых насаждений, кровли покрывать не рубероидом, а зеленой травой и т. д. Что касается глобального уровня, то все мероприятия прописаны в Парижском соглашении, направленном на сокращение выбросов парниковых газов», — подчеркнул синоптик.

Правда ли, что температура в Москве растет

По словам Шувалова, последние полвека температура растет на Земле «беспрецедентными темпами». При этом, отметил он в беседе с NEWS.ru, в Москве в наибольшей степени увеличиваются зимние показатели.

«Средняя январская температура в Москве за последние 30 лет повысилась практически на три градуса — примерно с -9 до -6 градусов. Летние средние температуры тоже растут, но менее заметно — в пределах десятых долей градуса. Но все абсолютные максимумы июня, июля и августа фиксировались в XXI веке. Июньские наблюдались в 2021 году, а июльские и августовские — в 2010-м», — отметил Шувалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он допустил, что в ближайшие 10–12 лет в столичном регионе может наступить 40-градусная жара. Но при этом нельзя говорить о том, что такая погода станет регулярной, подчеркнул Шувалов.

«За примерами далеко ходить не надо. В 2021 году всех поразил сильной жарой Лондон, где температура сразу на два градуса превысила предыдущий максимум. Но следующие годы не были такими же жаркими. Что касается Москвы, то пик экстремального 2010 года ни разу не был достигнут.

Когда 40 градусов в Москве станут нормой

Как прогнозировал в 2021 году завлабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова Владимир Семенов, в ближайшие 10 лет следует ждать прироста температуры на 0,5–0,7 градуса. За 30 лет в Московском регионе потеплеет примерно на два градуса.

«Это очень много. Климат в Москве станет таким же, как, грубо говоря, сейчас в Воронеже. То есть это будет не климат Ростова-на-Дону и Краснодара, но в эту сторону мы потихоньку будем двигаться», — отмечал Семенов в разговоре с NEWS.ru.

Член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян заявил NEWS.ru, что в Москве «рано или поздно установится погода, когда вышеупомянутые 40 градусов тепла станут почти нормой». Но, по его словам, это может случиться «где-нибудь в 2060 году, может быть, и в 2090-м».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«Этот процесс неравномерный как во времени, так и в пространстве. Могут наступать очень короткие периоды, когда он будет замедляться или, наоборот, ускоряться. На одних территориях он протекает быстрее, чем в среднем по миру, а на других — медленнее. Если прирост средней глобальной температуры за последние 150 лет составил более одного градуса, то для Сибири это целых шесть градусов», — добавил Данилов-Данильян.

Климатическая угроза нависла над всей страной?

По словам Данилова-Данильяна, климатические изменения грозят ростом числа стихийных бедствий. За счет таяния ледников, особенно в Антарктиде, уровень Мирового океана вырастет, что в какой-то период приведет к «затоплению огромных территорий», отметил он.

«В Европейской России, по всей видимости, увеличится контрастность между лесной и степной зонами. На Севере будет становиться более влажно, южнее — суше, хотя там и без того мало осадков. Все это будет происходить, но сегодня нельзя сказать, когда именно», — подчеркнул ученый.

Данилов-Данильян также отметил, что на Земле происходит «раскачка климата», при которой не только растет средняя температура и увеличиваются пики жары, но и «увеличивается разброс максимумов и минимумов». Это, по словам собеседника NEWS.ru, «ослабляет существующие экосистемы, потому что ни звери, ни птицы, ни насекомые, ни бактерии, ни растения не любят экстремальную погоду».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Все любят среднюю температуру, и ладно бы она просто постепенно росла, но происходит раскачка температур. В итоге краткосрочный холодный период приводит к гибели теплолюбивых видов, которые вымерзают за несколько лет. Деревья, для которых экстремальные морозы не представляли угрозы, начинают высыхать и гибнуть в жаркие годы. В результате мы имеем вымерзшие деревья старой экосистемы и засохшие деревья новой экосистемы, которые начинают гореть со страшной силой», — добавил Данилов-Данильян.

В свою очередь Шувалов не исключил, что вступят в действие «другие механизмы», нежели наступление степной зоны на Север. Как и Данилов-Данильян, он предположил, что глобальный тренд на изменение климата приведет к повышению уровня Мирового океана и увеличению его температуры. Но вслед за этим с океанической поверхности «усилится испарение, на небе появится больше облаков, что приведет к меньшему притоку солнечной энергии к поверхности Земли».

«Соответственно, достигнув какого-то температурного максимума, мы откатимся назад. Природные свойства цикличны, поэтому будем надеяться на них. Но не стоит забывать, что в ближайшие 30–50 лет глобальные изменения климата будут нас преследовать, даже если мы станем принимать самые решительные меры по борьбе с ними», — резюмировал Шувалов.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что о росте глобальных температур говорили раньше

Москва вместе с Тегераном и Калькуттой вошла в тройку городов — лидеров планеты по росту среднегодовой температуры воздуха в период с 1950 по 2018 год. Эти данные содержатся в докладе о влиянии человеческой деятельности на окружающую среду, подготовленном в августе 2021 года Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC).

По данным IPCC, в Москве за 68 лет потеплело на градус, в Тегеране — на 2,33, а в Калькутте, главном городе индийского штата Западная Бенгалия, на 2,6. При этом в Нью-Йорке среднегодовая температура увеличилась всего на 0,21 градуса, в Лос-Анджелесе — на 0,14, в Брюсселе — на 0,62, в Сиднее — на 0,21.

В докладе подчеркивается, что города стали «островами тепла», которые усугубляют глобальное изменение климата. Этот эффект обусловлен снижением вентиляции и нагревом поверхности зданий, работой систем отопления и электроприборов, тепловыми свойствами стройматериалов, а также отсутствием достаточного объема растительности.

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