Собянин заявил о высоких шансах восстановления городской экономики

https://static.news.ru/photo/74ca1456-c1e4-11ea-ae75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о высоких шансах восстановления экономики Москвы после пандемии коронавируса. По его словам, она уже на уровне 2019 года.

Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса, общепит вышли на уровень 2019 года. После того, как были сняты ограничения, когда стало возможно работать промышленности, строительству, торговли, общепиту, динамика восстановления этих оборотов достаточно высокая. Она выше, чем мы ожидали, чем ожидали эксперты. Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях, — цитирует его РИА Новости.

Однако градоначальник подчеркнул, что на многих предприятиях процесс восстановления идёт очень сложно. По мнению Собянина, можно сохранить инвестиционный потенциал, который был накоплен в предыдущие годы. Он и станет основой движения вперёд.

NEWS.ru писал ранее, что Собянин сообщил о преодолении основных проблем пандемии коронавируса в Москве. По его словам, она стала огромным испытанием для столицы.