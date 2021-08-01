Собянин рассказал о «скромном» праздновании Дня города

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что понедельник, 2 августа, станет самым жарким днём наступившей недели в центре Европейской России. В беседе с РИА Новости он отметил, что в этот день температура ожидается на 4-5 градусов выше нормы.

Связано это с тем, что поступают очень тёплые воздушные массы по западной периферии циклона. Погода облачная с прояснениями... Воздух насыщенный влагой и тёплый. В понедельник температура 25-29 градусов, — подчеркнул...