Собянин рассказал о «скромном» праздновании Дня города
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:52, 02 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2021 году в День города в столице не станут устраивать фестивали. Ярмарки останутся, но пройдут без культурной программы, отметил градоначальник в интервью РБК.
Никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы. Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен, — подчеркнул Собянин.
В Москве с 10 марта 2020 года действует запрет на проведение массовых мероприятий. Разрешённое число их участников постоянно сокращается.
Ранее стало известно, что противостояние коронавирусной инфекции уже стоило Москве порядка 600 млрд рублей, включая недополученные доходы и меры поддержки граждан и бизнеса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что поддержка граждан и бизнеса обошлась Москве в почти 100 млрд рублей.