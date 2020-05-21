Собянин рассказал, как будут работать МФЦ после открытия

Многофункциональные центры (МФЦ) Москвы после открытия будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что приём будет осуществляться по предварительной записи. В эфире телеканала «Россия 24» он
По словам Собянина, в обычные дни в Москве МФЦ посещают до 70 тысяч человек в сутки. Полностью в электронном виде можно получить около 90 услуг, а в комбинированном варианте, когда следует прийти лично, — около 150 услуг.
Ранее NEWS.ru писал, что многофункциональные центры будут открыты в столице с 25 мая. В тот же день они возобновят работу и в Московской области.
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