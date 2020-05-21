Собянин рассказал, как будут работать МФЦ после открытия

https://static.news.ru/photo/b95d3a52-9b7a-11ea-9986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многофункциональные центры (МФЦ) Москвы после открытия будут оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что приём будет осуществляться по предварительной записи. В эфире телеканала «Россия 24» он попросил горожан «приходить ровно в то время, которое назначено».

По словам Собянина, в обычные дни в Москве МФЦ посещают до 70 тысяч человек в сутки. Полностью в электронном виде можно получить около 90 услуг, а в комбинированном варианте, когда следует прийти лично, — около 150 услуг.

Ранее NEWS.ru писал, что многофункциональные центры будут открыты в столице с 25 мая. В тот же день они возобновят работу и в Московской области.