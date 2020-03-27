Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во введении в эксплуатацию крупнейшего в России стационара для борьбы с коронавирусом. Помещение располагается в ГКБ № 15 имени Филатова на Вешняковской улице.
Клиника рассчитана на 1,3 тысячи коек, в ней будут работать 2,7 тысячи сотрудников,
Дай бог, чтобы помощь в полном объёме не понадобилась, но если она понадобится, Филатовская больница готова, — сказал градоначальник.
Работники прошли дополнительное обучение, а в больнице создали службу для дезинфекции палат и коридоров. По словам Собянина, в ней есть все необходимые медикаменты.
Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен