https://static.news.ru/photo/8fdef162-7040-11ea-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во введении в эксплуатацию крупнейшего в России стационара для борьбы с коронавирусом. Помещение располагается в ГКБ № 15 имени Филатова на Вешняковской улице.

Клиника рассчитана на 1,3 тысячи коек, в ней будут работать 2,7 тысячи сотрудников, передаёт «Интерфакс».

Дай бог, чтобы помощь в полном объёме не понадобилась, но если она понадобится, Филатовская больница готова, — сказал градоначальник.

Работники прошли дополнительное обучение, а в больнице создали службу для дезинфекции палат и коридоров. По словам Собянина, в ней есть все необходимые медикаменты.

Ранее NEWS.ru писал, что взрывного роста заразившихся коронавирусом в России в данное время не наблюдается. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вместе с тем она добавила, что 20% инфицированных коронавирусом в РФ заразились им контактным путём внутри страны и не выезжали за рубеж.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.